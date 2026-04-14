İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Settriko Tekstil, bir süredir devam eden mali zorlukları aşamayarak faaliyetlerine son verdi. 2008 yılında kurulan şirket, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada dev markaların tedarik zincirinde kritik bir rol üstleniyordu.

YILLIK 1 MİLYON 700 BİN ADET ÜRETİM YAPIYORDU

İstanbul’da 3 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan Settriko, yıllık ortalama 1 milyon 700 bin adetlik üretim hacmine sahipti. Şirket, Türkiye pazarında Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi sektör liderlerine ürün sağlarken; Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyordu.

DÜNYA DEVLERİNİN TEDARİKÇİSİYDİ

Settriko’nun portföyünde küresel moda ve perakende sektörüne yön veren 30’u aşkın firma bulunuyordu. İflas eden dev firmanın üretim yaptığı markalar arasında Inditex, Dunnes Stores ve Liberty gibi küresel grupların yanı sıra Weirdfish, Seven Sisters, Voice ve Missamerica gibi özel markalar yer alıyordu. Mali krizin ardından iflas süreci tamamlanan şirketin, üretim tesislerindeki faaliyetlerini tamamen durdurduğu bildirildi.