Sadece belirli bir üretim partisini kapsayan geri çağırmanın ardından tüketicilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri, satın aldıkları mağazaya iade ederek ücretlerini geri almaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, şu ana kadar ürünle bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediğini açıkladı.

19 EYALETTE SATIŞA SUNULDU

Geri çağrılan ürün, İtalya'nın Assoro kentindeki Gustibus Alimentari tesislerinde üretildi, New York merkezli Botticelli Foods tarafından ABD'ye ithal edildi ve yalnızca Walmart mağazalarında satışa sunuldu. Etkilenen parti; Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, South Dakota, Tennessee, Washington ve Wyoming eyaletlerine dağıtıldı.

Geri çağırma yalnızca LB028ACP04 parti numarasına ve 28 Ocak 2027 son tüketim tarihine sahip 190 gramlık cam kavanozları kapsıyor. Diğer üretim partilerinin bu karardan etkilenmediği belirtildi.

TÜKETMEMELERİ ÇAĞRISI YAPILDI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Salmonella bakterisinin özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Sağlıklı bireylerde ise ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Nadir durumlarda bakterinin kana karışarak daha ağır sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu partiye ait ürünü satın alan tüketicilerin ürünü tüketmeden iade etmelerini veya güvenli şekilde imha etmelerini tavsiye etti.