ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, araçların şanzıman sisteminde meydana gelen bir arızanın park mekanizmasına zarar verebileceği belirtildi.

Düzenleyici kurum, bu durumun araçların park konumundayken istem dışı şekilde hareket etmesine sebebiyet verebileceğini ve bunun da ciddi bir kaza riski oluşturduğunu bildirdi.

GEREKLİ ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla başlatılan geri çağırma süreci kapsamında Ford'un, arızadan etkilenen araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçmesi bekleniyor. Şirket, tespit edilen güvenlik riskini ortadan kaldırmak adına gerekli olan tüm onarım ve servis işlemlerini araç sahiplerine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

BİR AY İÇİNDEKİ İKİNCİ BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Bu karar, otomotiv devinin aynı ay içerisinde aldığı ikinci geniş kapsamlı geri çağırma hamlesi oldu.

Şirket, ayın başında da olası bir çarpışma esnasında emniyet kemeri sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilecek bir güvenlik kusuru tespit etmişti. Belirli spor ticari araç (SUV) modellerindeki emniyet kemeri performansını etkileyen bu sorun nedeniyle de yaklaşık 420 bin araç servis Genel Müdürlüğüne çağrılmıştı.