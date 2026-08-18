Almanya'nın bağımsız tüketici kuruluşu Stiftung Warentest, piyasada satılan 16 farklı bulaşık makinesi tableti ve kapsülünü kapsayan geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Yaklaşık beş ay süren testlerde ürünlerin yağ, çay ve yumurta kalıntılarını temizleme performansları detaylıca incelendi. Araştırma sonuçları, yüksek fiyatın her zaman daha yüksek temizlik kalitesi anlamına gelmediğini ortaya koydu.

BİRİM FİYATI UYGUN ÜRÜNLER ZİRVEYE YERLEŞTİ

Test sonuçlarına göre, zincir marketlerin ve kişisel bakım mağazalarının kendi üretimi olan uygun fiyatlı ürünler, yüksek fiyatlı markaları geride bıraktı. Yıkama başına birim fiyatı oldukça düşük seviyelerde kalan bu ürünler, gösterdikleri performansla testten "iyi" derece aldı. Kapsül formundaki ürünler arasında da yüksek puan alan seçenekler bulunsa da, bu ürünlerin birim maliyetinin uygun fiyatlı tabletlerin iki katına ulaştığı belirtildi.

ÜÇ ÜRÜN TESTTEN GEÇEMEDİ

İncelemeye alınan üç ürün ise "yetersiz" notu alarak sınıfta kaldı. Düşük temizlik performansı ve atık suya verdikleri olumsuz etkiler nedeniyle başarısız bulunan ürünlerden biri, yıkama esnasında makinenin filtresini çalışmayı engelleyecek derecede tıkadı. Bunun üzerine uzmanlar testi yarıda kesmek zorunda kaldı. Üretici firma ise testte kullanılan ürünün eski içerikli olduğunu, yakın zamanda formülün yenilendiğini açıkladı.

ÇEVRE İÇİN UYARI YAPILDI

Testte öne çıkan bir diğer kritik detay ise çevre kirliliği oldu. İki farklı üründe gümüş eşyaları korumak amacıyla özel bir kimyasal maddenin kullanıldığı tespit edildi. Arıtma tesislerinin bu kimyasalı sudan yeterince ayıramadığına dikkat çekilerek, maddenin balıklar ve diğer su canlıları üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.