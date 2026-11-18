ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) veritabanında hâlâ aktif ve güncel bir geri çağırma kaydı olarak yer alan BSH Ev Aletleri duyurusu, 2026 yılı tüketici güvenliği bültenlerinde yeniden gündeme taşındı. İlk olarak Ekim 2015'te başlatılan ve Ocak 2017'de kapsamı genişletilen geri çağırma kararı, günümüzde de geçerliliğini korurken yalnızca Kuzey Amerika pazarında (ABD ve Kanada) satışa sunulan belirli bulaşık makinesi modellerini kapsıyor.

BU YILLAR ARASINDA ÜRETİLEN MODELLERİ KAPSIYOR

Resmi kayıtlara göre güncel uyarı; Ocak 2008 ile Aralık 2013 tarihleri arasında üretilen belirli seri numaralarına sahip Thermador ve Kenmore Elite bulaşık makinelerini ilgilendiriyor. Yapılan teknik incelemelerde, bu cihazların güç kablosu bağlantılarında aşırı ısınma meydana geldiği ve bu durumun yangın tehlikesi oluşturduğu tespit edildi.

SERİ NUMARALARI KONTROL EDİN

Geri çağırma kapsamındaki cihazların model ve seri numaraları (FD kodları), bulaşık makinelerinin iç kapak çerçevesinde yer alan etikette bulunuyor. Kullanıcıların kendi cihazlarının risk grubunda olup olmadığını üretici firmanın resmi geri çağırma sorgulama ekranından veya ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) kayıtlarından seri numarasıyla kontrol etmeleri gerekiyor.

ÜCRETSİZ GÜÇ KABLOSU DEĞİŞİMİ YAPILIYOR

Türkiye'de resmi satışı bulunmayan söz konusu modellerle ilgili CPSC ve üretici firmanın güvenlik uyarısı bugün de aktif olarak sürüyor. Etkilenen seri numaralarına sahip kullanıcıların cihazları kullanmayı durdurması, elektrik bağlantısını kesmesi ve yetkili servisler aracılığıyla güç kablolarını ücretsiz olarak değiştirmesi gerekiyor.