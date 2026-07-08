Hollanda'da faaliyet gösteren süpermarket zinciri Dirk van de Broek, raflarında satışa sunulan belirli bir partiye ait 100 gramlık Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünleri için geri çağırma kararı aldı. Üretici firma Mondelez International, bazı ürünlerde küçük ve yumuşak kauçuk parçalarının bulunma ihtimali nedeniyle tüketicileri uyardı.

SADECE BELİRLİ BİR ÜRETİM PARTİSİ ETKİLENDİ

Yapılan açıklamaya göre geri çağırma, yalnızca tek bir üretim partisini kapsıyor. Risk taşıdığı belirtilen ürünlerin parti numarası OOA3161331, barkod numarası 7622300086404 ve son tüketim tarihi ise 25 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Dirk van de Broek tarafından yapılan duyuruda, bu özelliklere sahip Milka karamelli sütlü çikolataların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu ürünü satın alan müşteriler, çikolatayı satın aldıkları Dirk van de Broek mağazalarına götürerek ücretlerini geri alabilecek. Ayrıca iade işlemlerinin Milka'nın tüketici hizmetleri aracılığıyla da gerçekleştirilebileceği bildirildi.

DİĞER MİLKA ÜRÜNLERİ İÇİN RİSK BULUNMUYOR

Yetkililer, geri çağırma kararının piyasadaki tüm Milka çikolatalarını kapsamadığının altını çizdi. Sadece belirtilen parti numarası ve son tüketim tarihine sahip ürünlerin risk taşıdığı, farklı parti numaralarına veya farklı son kullanma tarihlerine sahip Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünlerinin güvenle tüketilebileceği belirtildi.

AMBALAJLARIN KONTROL EDİLMESİ İSTENDİ

Yetkililer, tüketicilere evlerinde bulunan 100 gramlık Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünlerinin ambalajlarını dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. Parti numarası ve son tüketim tarihi geri çağırma kapsamındaki bilgilerle uyuşuyorsa ürünün tüketilmemesi ve iade edilmesi tavsiye edildi.