Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında mercek altına aldığı ürünlerden birinin daha tehlikeli olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik incelemelerin ardından ünlü oyuncak ve çocuk gereçleri üreticisi Pilsan’ın bir çocuk bisikleti modeli "güvensiz ürün" ilan edildi.

RİSKLİ ÜRÜN LİSTESİNE ALINDI

Tüketici sağlığını korumak amacıyla devrede olan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden paylaşılan son listede, söz konusu bisikletin kullanım sırasında güvenlik zaafiyeti oluşturduğu ve çocuk sağlığını riske attığı vurgulandı.

Bakanlık yetkilileri, denetim raporlarının ardından vakit kaybetmeksizin ürünün hem fiziksel mağazalarda hem de dijital platformlarda satışını tamamen yasakladı.

RAFLARDAN VE EVLERDEN TOPLATILACAK

Alınan karar yalnızca satış yasağıyla sınırlı kalmadı; piyasada ve dolaşımda bulunan bisikletlerin ivedilikle geri çağrılması için resmi toplatma süreci başlatıldı.

Yetkililer, güvensizliği tescillenen modelin tüketiciler tarafından kullanılmaması ve piyasadan tahliyesinin eksiksiz sağlanması adına sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.