Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, ünlü bir giyim markasının geçen mayıs ayında internet sitesindeki bir tanıtımı mercek altına alındı.

Yapılan incelemede, "kahverengi deri ceket" adıyla tanıtılan ürünün başlığında "deri ceket" ifadesi kullanıldığı, ancak ürün özelliklerinde ceketin yüzde 95 polyester, yüzde 5 de elastan-spandeks içerdiği tespit edildi.

Kurulun değerlendirmesinde ise "ortalama bir tüketicinin" bu ifadeyle ürünü gerçek deri sanabileceği ve bu durumun aldatıcı ve yanıltıcı bir reklam niteliği taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda, reklamların yayından kaldırılmasına ve şirkete de toplam 863 bin 580 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünün indirimsiz 14 bin 999; indirimli olarak da 4 bin 499 liradan satıldığı görüldü.