Ford'un İngiltere merkezli üretim hattından gelen resmi açıklamaya göre, Focus ST'nin üretimi tamamen sona erdirildi.

Artık yeni sipariş alınmayacak ve mevcut stoklar tükendiğinde bu ikonik model, otomotiv tarihindeki yerini alacak. Halihazırda sadece 170 adet kalan araç, bu serinin son temsilcileri olacak.

FOCUS A İ LES İ SAHNEDEN Ç EK İ L İ YOR

Focus ST ile birlikte tüm Focus ailesi için de yolun sonuna gelindi. Ford, Kasım 2025 itibarıyla Focus adını taşıyan hiçbir yeni araç üretmeyecek. Bu karar, markanın elektrikli araçlara odaklanma stratejisinin ve artan maliyet baskılarının bir sonucu olarak şekillendi.

Türkiye’de ise Focus ST uzun süredir satılmıyor. Performans odaklı motorların maliyetleri, bu modeli birçok kullanıcı için erişilmez kıldı. Güncel Focus hatchback modellerinin bile 2,2 milyon TL’ye ulaşan fiyatlarla piyasaya sunulması, performans serilerinin neden artık yer almadığını gözler önüne seriyor.

EFSANE MODEL 2025'TE TAR İ H OLACAK

İlk kez 1998 yılında tanıtılan Ford Focus, kompakt sınıfta sunduğu sürüş güvenliği ve dinamizmiyle büyük bir beğeni kazanmıştı. Ancak otomotiv dünyasındaki büyük dönüşüm ve elektrikli geleceğe yönelim, bu efsanenin sonunu da beraberinde getirdi. Ford Focus ST, 2025 yılı itibarıyla otomotiv sahnesine veda edecek.

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