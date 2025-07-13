Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden yaptığı duyurularda sağlık riski taşıyan ürünleri kamuoyuna açıklanıyor.

Bakanlığın sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, özellikle oda kokusu kategorisindeki ürünlerin yasaklanması dikkat çekmişti. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde paylaşılan verilere göre bir oda kokusu daha yasaklandı. Yapılan denetimler sonucu, bir oda kokusunun insan sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, ürünün hem satışını yasakladı hem de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yasaklanan ürünün Royal markasına ait "8698740313034" seri numaralı beyaz sabun esanslı çubuklu oda kokusu olurken ürünün kimyasal açıdan tehlikeli olduğu belirtildi.

Toplatılma kararı verilen oda kokusunun güvensizlik nedeni ile bakanlığın sitesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır."