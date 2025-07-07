İstanbul merkezli Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan “Cocomelon JJ ile Öğren” adlı oyuncak, çocuk sağlığını tehlikeye düşürecek riskler taşıdığı gerekçesiyle bakanlık tarafından geri çağrıldı.

KİMYASAL VE KESİLME RİSKİ TAŞIYOR

Çin (PRC) menşeli olan bu oyuncak bebek, yapılan testlerde kesikler oluşturma ve kimyasal madde içerme riski taşıdığı tespit edilerek güvensiz ürün olarak sınıflandırıldı. Özellikle dolgu liflerinin dışarı çıkması, çocukların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu gerekçesiyle geri çağrılmasına karar verildi.

ÜRÜN DETAYLARI:

Marka: Cocomelon

Model / Seri No: 96112W2

Etiket Adı: Ccm1303 Cocomelon Jj ile Öğren

Firma Adresi: Kağıthane Ofispark, Merkez Mahallesi, Bağlar Cad. No:14 D Blok Kat: 2 D: 6, 34406 Kağıthane/İstanbul

Geri Çağırma Tarihi: 07.07.2025

HANGİ YÖNETMENLİKLERE GÖRE İŞLEM YAPILDI?

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürün için geri çağırma işlemini şu mevzuatlara dayanarak gerçekleştirdi:

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

CE İşareti Yönetmeliği

TS EN 71 standardı

EBEVEYNLERE UYARI

Bu model oyuncağa sahipseniz, çocuğunuzun sağlığı açısından ürünü kullanmaktan kaçınmalı ve firmanın duyurduğu gönüllü iade sürecine katılmalısınız. Bu tür bildirimlerin takibi, çocuk güvenliği açısından büyük önem taşıyor.