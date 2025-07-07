İstanbul merkezli Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan “Cocomelon JJ ile Öğren” adlı oyuncak, çocuk sağlığını tehlikeye düşürecek riskler taşıdığı gerekçesiyle bakanlık tarafından geri çağrıldı.
KİMYASAL VE KESİLME RİSKİ TAŞIYOR
Çin (PRC) menşeli olan bu oyuncak bebek, yapılan testlerde kesikler oluşturma ve kimyasal madde içerme riski taşıdığı tespit edilerek güvensiz ürün olarak sınıflandırıldı. Özellikle dolgu liflerinin dışarı çıkması, çocukların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu gerekçesiyle geri çağrılmasına karar verildi.
ÜRÜN DETAYLARI:
Marka: Cocomelon
Model / Seri No: 96112W2
Etiket Adı: Ccm1303 Cocomelon Jj ile Öğren
Firma Adresi: Kağıthane Ofispark, Merkez Mahallesi, Bağlar Cad. No:14 D Blok Kat: 2 D: 6, 34406 Kağıthane/İstanbul
Geri Çağırma Tarihi: 07.07.2025
HANGİ YÖNETMENLİKLERE GÖRE İŞLEM YAPILDI?
Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürün için geri çağırma işlemini şu mevzuatlara dayanarak gerçekleştirdi:
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
CE İşareti Yönetmeliği
TS EN 71 standardı
EBEVEYNLERE UYARI
Bu model oyuncağa sahipseniz, çocuğunuzun sağlığı açısından ürünü kullanmaktan kaçınmalı ve firmanın duyurduğu gönüllü iade sürecine katılmalısınız. Bu tür bildirimlerin takibi, çocuk güvenliği açısından büyük önem taşıyor.