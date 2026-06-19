Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit veya tağşiş tespit edilen gıdaların listesini güncelleyerek 18.06.2026 tarihinde yayımladı.

Bakanlığın düzenli olarak güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine bu kez siyah çay, sumak, süt ürünleri, zeytinyağı, bal ve çeşitli et ürünleri eklendi. Yapılan laboratuvar analizleri, gıda ürünlerinde kullanımına izin verilmeyen kimyasallardan farklı hayvan türlerinin etlerine kadar pek çok uygunsuzluğu ortaya çıkardı.

SİYAH ÇAY VE BAHARAT ÜRÜNLERİNDE YASAKLI BOYA MADDESİ SAPTANDI

Yapılan incelemeler neticesinde, Samsun Tekkeköy merkezli Tirebolu Çaysan Çay Sanayi tarafından "Elmas" markasıyla piyasaya sürülen demlik poşet siyah çay ile Rize Güneysu’da üretim yapan Ada Çay Sanayi’ye ait "Behiç Çay Export Siyah Çay" ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen renklendirici boya maddesi tespit edildi.

BOYA HİLESİ BAHARATLARDA DA GÖRÜNDÜ

Boya hilesinin baharat sektörüne de yansıdığı görüldü. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan Elhayer Gıda Sanayi’ye ait "Aladeep" marka sumak ile Şahinbey ilçesindeki Erbalcı Ticaret’e ait "Erbalcı Baharat" markalı sumak ürünlerinde de rengi kırmızılaştırmak adına gıda mevzuatına aykırı yabancı boyalar bulundu. Ayrıca İstanbul’da faaliyet gösteren Ceneviz Gıda ile Yuga Dış Ticaret’in bazı gıda katkı maddesi ve renklendirici ürünlerinde uygunsuz kimyasallar kayda geçti.

ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI ETİ VE KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yayımladığı son listede en dikkat çekici uygunsuzluklar et ve et ürünleri grubunda yer aldı. Çeşitli illerde faaliyet gösteren restoran ve üretim tesislerinde köfte, kavurma, sucuk ve kebap gibi ürünlerde tağşiş yapıldığı belgelendi.

Gaziantep Şehitkamil'deki Löp Löp Gıda’nın içli köftesinde ve Mersin Toroslar'daki Öz Şamedan Yemekçilik’in dana eti kavurmasında tek tırnaklı eti (at, eşek vb.) tespit edildi. Ankara Çankaya’daki Ratu Burger’in hamburger köftesinde soya saptanırken, Sakarya Erenler'deki Gökhan Kayar Et ve Et Ürünleri’nin dana sucuğunda sakatat (kalp) bulundu. Antalya Kepez, İstanbul Esenyurt, İzmir Karşıyaka, Diyarbakır Bağlar ve Mersin Yenişehir’deki pek çok kebap salonu ve kasapta ise dana ve kuzu eti olarak satılan ürünlerde kanatlı eti saptandı.

SÜT ÜRÜNLERİ, ZEYTİNYAĞI VE BAL YİNE LİSTEYE GİRDİ

Denetimler sadece et ve baharatla sınırlı kalmadı; süt ürünleri, bitkisel yağlar ve arıcılık ürünlerinde de uygunsuzluklar listelendi. Elazığ Merkez'deki Bozcan Gıda’nın tuzlu tereyağında ve Uşak Eşme’deki Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri’nin kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Bursa Mustafakemalpaşa’daki Yoğurtçu İdris’in kaymaklı yoğurdunda ise koyun sütü bulunması gerekirken koyun sütüne rastlanmadı.

İstanbul Büyükçekmece’deki Coşkar Yağ Gıda’nın "Zeytinovam Ayvalık Serisi" natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıkarken, Çekmeköy ve Sultangazi'deki firmalar tarafından "Nur Ceylan Erzincan" ve "Bal Cenneti Erzincan" markalarıyla satılan süzme çiçek ballarında da taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ