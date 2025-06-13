Şirket tarafından yapılan geri çağırma yalnızca model numarası A1263 olan PowerCore 10000 powerbanklerini kapsıyor.

Söz konusu cihazlar, Haziran 2016 ile Aralık 2022 tarihleri arasında Anker, Amazon, Newegg ve eBay gibi platformlardan satışa sunulmuştu.

YANGIN VE PATLAMA RİSKİ VAR

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’na göre, bu cihazlarla ilgili şimdiye kadar 19 yangın ve patlama vakası rapor edildi. Bu olaylardan ikisi, hafif yanıklara yol açarak tıbbi müdahale gerektirdi. Ayrıca, 11 ayrı olayda toplam 60 bin dolardan fazla maddi hasar oluştu.

KULLANICILAR NASIL BAŞVURU YAPACAK?

Anker, geri çağrılan ürünlerin kullanımının derhal durdurulmasını ve ücretsiz değişim süreci için başvuru yapılmasını talep ediyor. Başvuru yapmak isteyen kullanıcıların, cihazlarının model ve seri numarasının net bir şekilde görünmesini sağlayacak şekilde bir fotoğraf çekmesi gerekiyor. Fotoğrafın üzerinde isim, çekim tarihi ve kalıcı bir kalemle yazılmış “recalled” ibaresi de yer almalı.

-Başvurular, Anker’in resmi internet sitesi üzerinden

gerçekleştirilebiliyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATMAYIN UYARISI!

Anker, geri çağrılan cihazların çöpe atılmaması gerektiğini vurguluyor. Lityum-iyon pillerin güvenli bir şekilde imha edilmemesi durumunda yangın riski taşıdığı belirtiliyor.

Kullanıcılar, bu tür ürünleri yerel atık toplama merkezlerine veya belediyelere ait tehlikeli atık noktalarına teslim edebilirler.

DEĞİŞİM SÜRECİ VE GÜVENLİ İMHA ONAYI

Değişim sürecinde Anker, kullanıcılardan, geri çağrılan ürünlerin güvenli bir şekilde imha edildiğine dair doğrulama almayı talep ediyor. Başvurularla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen kullanıcılar, support@anker.com adresine e-posta gönderebilir.