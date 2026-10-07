Temizlik ve hijyen denince akla gelen ilk ürünlerden biri olan el sabunları, bu kez doğrudan sağlık riskiyle gündemde. Dünya çapında ve çevrim içi alışveriş sitelerinde oldukça popüler olan Baylis & Harding markasına ait belirli el yıkama yedek şişelerinde yapılan rutin mikrobiyolojik testlerde Pluralibacter gergoviae bakterisine rastlandı.

Sağlık yetkilileri, tehlikeli olabilecek bu durum üzerine geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA?

Yapılan laboratuvar incelemelerinde tespit edilen Pluralibacter gergoviae bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde veya cilt bütünlüğü bozulmuş (kesik, yara vb.) kişilerde enfeksiyon riskini artırıyor.

Ancak yetkililer, panik yapılmaması gerektiğinin ve durumun yalnızca belirli üretim serileriyle sınırlı olduğunun altını çiziyor.

Geri çağırma kararı markanın tüm ürün grubunu kapsamıyor.

Etkilenen spesifik ürün bilgileri şu şekilde açıklandı:

Ürün Adı: Baylis & Harding Oud, Cedar & Amber 1L Hand Wash Refill (Sıvı Sabun Yedek Şişesi)

Riskli Parti (Lot) Numaraları: 6210A ve 6211A

EVİNİZDEKİ SABUN ŞİŞELERİNİ KONTROL EDİN

Tüketicilere, banyo ya da mutfaklarında bulunan yedek sabun ambalajlarının alt kısmında yer alan parti numaralarını vakit kaybetmeden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

Eğer elinizdeki ürün 6210A veya 6211A parti numarasına sahipse:

Ürünü kullanmayı derhal bırakın.

Satın aldığınız mağazaya veya çevrim içi platforma başvurarak iade talimatlarını takip edin.

Perakendeciler, etkilenen ürünleri iade eden tüketicilere tam ücret iadesi yapılacağını doğruladı.

MARKETTEN SABUN ALIRKEN VE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Hijyen sağlamak amacıyla aldığımız temizlik ürünlerinin kendisinin bir risk kaynağına dönüşmemesi için alışveriş ve kullanım aşamasında dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır:

Ambalaj Bütünlüğünü ve Son Kullanma Tarihini İnceleyin: Kapağı açılmış, koruyucu güvenlik bandı yırtılmış veya ambalajı hasar görmüş sıvı sabunları kesinlikle satın almayın. Hava alan ambalajlar dışarıdan bakteri kontaminasyonuna açık hale gelir.

Açıkta Satılan veya Markasız Ürünlerden Kaçının: Üretim izni, parti numarası ve içerik bilgisi net olmayan merdiven altı ürünler yerine; güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş ve denetlenen markaları tercih edin.

Dolum Yaparken Temizliğe Özen Gösterin: Yedek ambalajlardan (refill) sabunluklara dolum yaparken, sabunluğun içinin tamamen kurutulmuş ve temiz olduğundan emin olun. Eski sabun kalıntılarının üzerine doğrudan yeni sabun eklemek, ortamda bakteri üremesini tetikleyebilir.

Aksesuarları Düzenli Temizleyin: Banyolarda kullanılan basmalı sabunluk pompaları zamanla bakteri yuvasına dönüşebilir. Belirli aralıklarla bu pompaları sıcak suyla yıkayıp dezenfekte edin.

Koku ve Kıvam Değişikliklerine Dikkat Edin: Sabununuzda normalin dışında renk değişimi, kötü bir koku veya yapısında faz ayrışması (sıvılaşma/jöleleşme) fark ederseniz ürünü kullanmayı derhal bırakın.