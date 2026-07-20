

Mangal sezonunun vazgeçilmez ürünlerinden biri olan barbekü sosları, Almanya'da yapılan kapsamlı bir tüketici testi sonrasında gündeme geldi. Bağımsız tüketici kuruluşu ÖKO-TEST tarafından laboratuvarda incelenen çeşitli barbekü soslarında, sağlık açısından dikkat çeken bazı maddelere rastlandı.

19 ÜRÜN LABORATUVARDA İNCELENDİ

ÖKO-TEST, piyasada yaygın olarak satılan 19 farklı barbekü sosunu analiz etti. İnceleme sonucunda Heinz Bull's-Eye Original ile Kühne Smoky-Sweet isimli ürünler en düşük değerlendirme notunu aldı. Her iki sosun içeriğinde hem küf kaynaklı bir toksin hem de bir tarım ilacına ait metabolit tespit edildi.

KÜF TOKSİNİ YÜKSEK SEVİYEDE BULUNDU

Analizlerde öne çıkan bulgulardan biri, "alternariol (AOH)" adı verilen küf toksini oldu. Uzmanlara göre bu madde, Alternaria türü küfler tarafından üretilebiliyor ve genetik materyal üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği için uzun süredir bilimsel araştırmaların konusu. Bazı çalışmalarda kanser riskiyle ilişkili olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

Avrupa Birliği'nde Alternaria toksinleri için tüm gıda ürünlerini kapsayan ortak bir yasal limit bulunmadığından, ÖKO-TEST değerlendirmelerini "Toksikolojik Kaygı Eşiği" yöntemine göre gerçekleştirdi. Test edilen 19 sosun sekizinde AOH seviyeleri nedeniyle puan indirimi yapıldı.

KÜF TOKSİNİ SOSLARA NASIL GEÇİYOR?

Barbekü soslarının temel hammaddelerinden biri domates püresi veya domates konsantresi. Üretim sırasında fazla olgunlaşmış, zarar görmüş ya da uygun koşullarda muhafaza edilmemiş domateslerin kullanılması halinde Alternaria küfleri ürüne bulaşabiliyor. Üretim aşamasındaki ısıl işlem küfleri yok etse de, oluşturdukları bazı mikotoksinlerin üründe kalmaya devam edebildiği belirtiliyor.

PESTİSİT METABOLİTİ DE SAPTANDI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise spirotetramat adlı tarım ilacına ait metabolitlerin tespit edilmesi oldu. Spirotetramat, tarımda emici zararlılarla mücadelede kullanılan sistemik bir insektisit olarak biliniyor. İncelenen ürünlerde doğrudan etken maddeye değil, parçalanması sonucu oluşan metabolitlerden birine rastlandı.

ÖKO-TEST, spirotetramatın üreme sağlığı üzerindeki olası riskleri nedeniyle söz konusu kalıntıları değerlendirmeye alarak ilgili ürünlerin puanını düşürdü. Raporda ayrıca, test edilen barbekü soslarında en sık rastlanan pestisit kalıntısının da spirotetramat metabolitleri olduğu ifade edildi.