ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerin kapaklarının aniden fırlayarak kullanıcıların yüzüne çarpabildiği ve bu durumun kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceği bildirildi.

SORUN 2017'DEN BU YANA SATILAN MODELLERDE

apnews.'da yer alan habere göre, Geri çağırma kararı, Walmart’ın 2017 yılından bu yana mağazalarında satışa sunduğu “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri”ni kapsıyor. CPSC’ye göre özellikle süt, meyve suyu, gazlı içecek veya diğer bozulabilir sıvıların uzun süre şişe içinde bekletilmesi durumunda, kapağın açılması sırasında yüksek basınç oluşarak kapağın şiddetle fırlamasına neden olabiliyor.

İKİ KİŞİ GÖRME KAYBI YAŞADI

Yapılan resmi duyuruda, şişeleri açarken kapakların yüze çarpması sonucu üç kişinin yaralandığı belirtildi. Bu kişilerden ikisinin gözlerinden ciddi şekilde yaralandığı ve kalıcı görme kaybı yaşadığı açıklandı. Bu gelişme, ürün güvenliği konusundaki endişeleri daha da artırdı.

TÜKETİCİLERE ŞİŞELERİ KULLANMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, bu su şişelerine sahip olan tüketicilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakmalarını istedi. Walmart, şişeleri iade eden tüketicilere tam para iadesi yapılacağını duyurdu. Şirket, geri çağırma süreciyle ilgili detaylı bilgiyi mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.