Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında hazırladığı yeni tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. 4 Haziran 2025 tarihinde açıklanan listede Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortak üretimi olan “Yeni Danacı” markalı dana sucuk, ciddi ihlallerle dikkat çekti.

Bakanlık tarafından "Yeni Danacı" markalı dana sucukta hayvansal deri dokusu, sakatat (baş eti), kanatlı eti ve yasaklı gıda boyası bulunduğu belirlendi. Etikette yalnızca dana eti içerdiği belirtilen ürünün, aslında birden fazla düşük kaliteli ve tüketici sağlığını tehdit eden unsuru barındırdığı ortaya çıktı.

Bu tür içerikler, özellikle alerjik reaksiyon riski taşıyan bireyler ile bağışıklık sistemi hassas olan tüketiciler açısından ciddi tehlikeler yaratıyor. Gıda boyaları ise özellikle çocuklarda hiperaktivite ve uzun vadede toksik etkilere yol açabiliyor.

Denetim sonuçlarına göre "güvensiz gıda" kategorisine giren ürünle ilgili firma hakkında yasal işlemler başlatılırken, ürün kamuoyuna ifşa edildi. Bakanlık, bu tür uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bir kez daha vurguladı.