Dondurulmuş yaban mersiniyle ilgili gıda güvenliği endişeleri yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl Hepatit A virüsü riski nedeniyle bazı ürünler piyasadan toplatılırken, bu kez E. coli şüphesi nedeniyle yeni bir geri çağırma süreci başlatıldı.

12 KİŞİ HASTALANDI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Şili merkezli Frutas y Hortalizas del Sur S.A. tarafından üretilen ve GreenWise Organic IQF Blueberries adıyla satılan belirli parti ürünlerde E. coli O145:H28 şüphesi bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine ürünler geri çağrılırken, tüketicilere bu yaban mersinlerini yememeleri ve iade etmeleri ya da imha etmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer, şimdiye kadar ürünlerle bağlantılı 12 doğrulanmış hastalık vakasının tespit edildiğini belirtti. Geri çağırma kararı, ABD'nin sekiz eyaletindeki marketlerde satılan belirli parti ürünleri kapsıyor.

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI VE İSHALE NEDEN OLABİLİYOR

E. coli O145:H28, Shiga toksini üreten bakteri türleri arasında yer alıyor. En sık görülen belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, ishal, kusma ve bazı vakalarda kanlı ishal bulunuyor. Uzmanlar özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde enfeksiyonun daha ağır seyredebileceği uyarısında bulunuyor.

FDA, tüketicilerin dondurucularındaki ürünleri kontrol etmelerini, geri çağırma kapsamındaki yaban mersinlerini tüketmemelerini ve satın aldıkları mağazaya iade etmelerini öneriyor. Kurumun olayla ilgili soruşturmasının ise sürdüğü bildirildi.