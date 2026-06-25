Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki taklit-tağşiş ile usulsüzlüklerin önüne geçmek adına yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın yayımladığı son ifşa listesinde, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren büyük bir firmanın yoğurt ürününde uygunsuzluk tespit edildiği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu duyurusuna göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde üretim gerçekleştiren Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi listeye girdi. Firmanın piyasaya sürdüğü ve market raflarında yer alan "Arslan" markalı "Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 Gram" isimli üründe mevzuata aykırı işlem yapıldığı analizlerle ortaya çıktı.

YAĞ ORANI DÜŞÜK ÇIKTI

"Yarım Yağlı" ibaresiyle tüketicilere sunulan yoğurdun yasal olarak içermesi gereken minimum yağ oranının altında kaldığı belirlendi. Tekirdağ/Ergene lokasyonunda üretilen yoğurdun 309.1 parti/seri numaralı paketlerinde bu hile tespit edildi.