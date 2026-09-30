ABD'de orta ölçekli bölgesel market zincirlerinin, ulusal devler ve indirim marketleri karşısında yaşadığı pazar payı kaybı Winn-Dixie'nin strateji değişikliğine gitmesine neden oldu. Müşterilerin Aldi ve Walmart gibi uygun fiyatlı zincirler ile Trader Joe's ve Whole Foods gibi konsept marketlere yönelmesi, şirketi mağaza ağını küçültmeye zorladı.

Kapanış kararlarının ardından bazı küçük yerleşim bölgelerinde tam hizmet veren tek marketin de faaliyetini sonlandıracak olması yerel tedarik zincirini etkilerken, devredilen şubelerin Aldi formatına geçirilmesiyle hizmet kesintisinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MAĞAZA AĞI DARALIYOR: 220 ŞUBE ALDİ'YE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

1925 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıllarda çeşitli satın alma ile yeniden yapılanma süreçlerinden geçen zincir, küçülme ve dönüşüm planını kademeli olarak uyguluyor. Şirket, Alabama, Georgia, Louisiana ve Mississippi'deki bazı şubelerini satarken bazılarını ise tamamen kapatıyor.

Öte yandan, eski Winn-Dixie ve Harveys markalarına ait yaklaşık 220 mağazanın Aldi formatına dönüştürülmesi planlanıyor. Dönüşüm sürecinin 2027 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

ÇEKİRDEK BÖLGE FLORIDA'YA ODAKLANACAK

2025 yılı içerisinde Alabama pazarından tamamen çekilerek odağını Florida ve güney Georgia bölgelerine kaydıracağını duyuran şirket, 2026 başında çatı şirketi Southeastern Grocers adını "The Winn-Dixie Company" olarak değiştirdi.

Çevre eyaletlerdeki varlığını azaltan şirket, çekirdek pazarı konumundaki Florida'da ise altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Winn-Dixie, bu yıl eyalet genelinde 9 mağazada yenileme çalışmalarını tamamladığını ve yeni şube açılışlarına devam ettiğini bildirdi.