Binlerce mağazasıyla hizmet veren market zincirinin kararı, özellikle şirketin yönetim ve idari birimlerinde çalışan personeli etkileyecek. Kroger, yeniden yapılanma sürecinde operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR ÜÇ YILA YAYILACAK

ABD merkezli Kroger'ın açıkladığı plana göre yaklaşık 3 bin kurumsal pozisyonun üç yıllık süreçte azaltılması öngörülüyor. Düzenleme, doğrudan mağazalarda görev yapan çalışanlardan ziyade şirketin merkez ve idari kadrolarına odaklanıyor.

Market zinciri, organizasyon yapısını sadeleştirerek maliyetlerini kontrol altında tutmayı ve karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda bazı görevlerin yeniden düzenlenmesi ve mevcut iş süreçlerinin değiştirilmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Şirketin personel azaltma kararı, perakende sektöründe yapay zeka ve otomasyon teknolojilerine yapılan yatırımların arttığı bir dönemde geldi. Kroger da operasyonlarını geliştirmek ve iş süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla yeni teknolojilerden yararlanmayı planlıyor.

Bununla birlikte işten çıkarmaların tamamının doğrudan yapay zeka kullanımından kaynaklandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Şirketin duyurduğu yeniden yapılanma planı, kurumsal giderlerin azaltılması ve faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi hedefleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kroger'ın önümüzdeki üç yıla yayacağı bu karar, ABD perakende sektöründe büyük şirketlerin yönetim kadrolarını yeniden şekillendirme eğiliminin son örneklerinden biri oldu.