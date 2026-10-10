Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), finansal varlıklarının dağılımı ve tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'ndaki (HPH) yatırımları hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirketin bildirimine göre, toplam finansal varlıklar yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık yüzde 20,4'ü, tasfiye sürecine alınan HPH fonunda değerlendiriliyor.

FONUN TASFİYE SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Mopaş, HPH fonunun ilan edilen risk değerinin 1/7 olduğunu ve bunun en düşük risk seviyesine karşılık geldiğini belirtti.

Şirket, fonda bulunan anapara ve birikmiş getirilerin tahsil edilmesi için gerekli hukuki ve idari süreçlerin ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini bildirdi. Tasfiye ve geri ödeme işlemlerinin yürürlükteki mevzuat ve resmî prosedürler doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

ŞİRKET FAALİYETLERİNDE AKSAMA OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Mopaş, güçlü özkaynak yapısı, operasyonel nakit yaratma kapasitesi ve diğer finansal varlıklarının desteğiyle ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Şirketin açıklamasında, HPH fonundaki tasfiye sürecinin mevcut ticari faaliyetleri ve operasyonları üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde de aksama yaşanmadığı vurgulandı.

Mopaş, tasfiye ve geri ödeme sürecindeki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini belirterek, kamuoyuna duyurulması gereken önemli gelişmelerin ortaya çıkması durumunda yatırımcıların bilgilendirileceğini kaydetti.