İstanbul’da faaliyet gösteren Anpa Gross mağazası, Ülker ürünlerini “uygun fiyat politikasına uymadığı” gerekçesiyle raflarından kaldırdı. Ülker ise yaptığı açıklamada, Anpa Gross’un yalnızca kendi kâr marjını artırmaya yönelik “aşırı ticari taleplerde” bulunduğunu ve bu nedenle ticari ilişkilerin kesintiye uğradığını ifade etti.

Gıda sektöründe fahiş fiyat tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Olay, İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan bir vatandaşın, Ülker ürünlerinin raflarda yer almadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Tüketicinin çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekti. Görüntülerde, market yönetiminin boş raflara astığı “Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması nedeniyle satıştan kaldırılmıştır” notu öne çıktı.

ÜLKER'DEN CEVAP GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ülker’den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Şirket, Anpa Gross’un 190 bin satış noktasından yalnızca biri olduğunu belirterek, marketin bayiden ürün temin ederken piyasa koşullarına aykırı, sadece kendi kârını maksimize etmeye yönelik taleplerde bulunduğunu savundu. Ülker’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyduk. Anpa Gross, bayimizden ürün alan bir satış noktasıdır. Ancak bu firma, piyasa gerçeklerinden uzak, kendine özel ve yalnızca kârlılığını artırmayı hedefleyen aşırı taleplerde bulunmuştur. Bu durum ticari ilişkilerimizin kesintiye uğramasına neden olmuştur. Konunun manipüle edilerek farklı bir algı yaratılmaya çalışılmasını etik dışı buluyor ve bu yaklaşımın duruşumuzu değiştirmeyeceğini vurguluyoruz. Hukuki süreç başlatılmıştır.”

'81 YILDIR UYGUN FİYATLA SATIYORUZ'

Ülker, maliyetlerini satın alma stratejileri, entegre üretim modeli ve israfsız çalışma anlayışıyla kontrol altında tuttuğunu belirterek, “Lider markalarımızı 81 yıldır en uygun fiyatlarla tüketicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.