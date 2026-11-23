Costco'nun kendi markası "Kirkland Signature" adıyla satılan sprey kremalarda ortaya çıkan sorun, bazı müşterilerin ürünün kokusu ve tadından şüphelenmesiyle gündeme geldi. Üretici Alamance Foods, yaptığı incelemeler sonucunda belirli bir üretim partisinin az miktarda temizlik kimyasalı içerebileceğini duyurdu. Şirket, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla söz konusu ürünleri gönüllü olarak piyasadan çekme kararı aldı.

MÜŞTERİLER KOKUSUNDAN ŞÜPHELENDİ

Geri çağırma kararı, müşterilerin satın aldıkları kremalarda alışılmadık bir kimyasal koku ve tat fark ederek şikâyette bulunmasının ardından alındı.

Üretici şirketin açıklamasına göre sorun, Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream adlı 425 gramlık sprey kremanın belirli bir üretim partisini kapsıyor.

Ürünlerin hangi aşamada kimyasal maddeyle temas etmiş olabileceği henüz açıklanmadı. Ayrıca söz konusu temizlik maddesinin tam olarak ne olduğu da kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şirket, şu ana kadar ürünün tüketilmesiyle bağlantılı olarak tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtti.

12 EYALETTE SATILAN ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Geri çağırma kapsamında Alabama, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Mississippi, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerindeki Costco mağazalarında satılan ürünler bulunuyor.

Yetkililer, özellikle 11-31 Ekim tarihleri arasında satın alınan ve son tüketim için önerilen tarihi 2 Nisan 2027 olarak belirtilen ürünlerin kontrol edilmesini istedi.

Geri çağırmadan etkilenen ürünlerin ambalajında AC50 kodu bulunuyor. Ayrıca kutuların üzerinde yer alan üretim zaman damgasının 00.35 ile 02.45 arasında olması gerekiyor.

Üretici firma, belirtilen özelliklere sahip ürünleri satın alan müşterilerin kremayı tüketmemesini ve en yakın Costco mağazasına iade etmesini istedi. İade edilen ürünlerin bedelinin tamamının geri ödeneceği açıklandı.