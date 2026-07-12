Fransa'da Metro Market tarafından satışa sunulan iki farklı susam ürünü hakkında acil geri çağırma kararı alındı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemelerde, ürünlerde izin verilen limitlerin üzerinde klorpirifos kalıntısı bulunabileceği şüphesi üzerine tüketiciler uyarıldı.

Resmi açıklamalara göre, "Metro Chef" markasına ait beyaz ve siyah susam tohumlarında yüksek seviyede klorpirifos kalıntısı bulunma ihtimali tespit edildi. Söz konusu pestisitin insan sağlığı açısından oluşturabileceği riskler nedeniyle ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

TÜKETİCİLERE "KULLANMAYIN" UYARISI

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki ürünleri satın alan vatandaşlardan bu ürünleri kesinlikle tüketmemelerini istedi. Tüketicilerin, ürünleri satın aldıkları Metro mağazalarına iade ederek ücretlerini geri alabilecekleri bildirildi.

KLORPİRİFOS NEDEN TEHLİKELİ?

Klorpirifos, uzun yıllar boyunca tarımda meyve, sebze, tahıl ve yağlı tohumlarda görülen zararlılarla mücadelede kullanılan organofosfat grubuna ait bir böcek ilacı olarak kullanıldı. Zararlıların sinir sistemini hedef alarak etkisini gösteren bu kimyasalın, insanlarda da benzer şekilde nörotoksik etkilere neden olabileceği belirtiliyor.

EFSA'DAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2019 yılında yayımladığı bilimsel değerlendirmede klorpirifos için güvenli bir maruziyet seviyesinin belirlenemediğini açıkladı. Raporda, maddenin DNA üzerinde hasar oluşturabileceğine ilişkin şüpheler ile gelişimsel nörotoksik etkiler nedeniyle halk sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı ifade edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ KULLANIMINI YASAKLADI

Bilimsel bulguların ardından Avrupa Birliği, 2020 yılında klorpirifosun kullanım onayını yenilemedi. Böylece söz konusu kimyasalın tarımsal üretimde kullanımına AB genelinde tamamen son verildi.