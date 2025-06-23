Yeni Zelanda’nın koalisyon hükümeti, ekonomiyi canlandırmak amacıyla şubat ayında “altın vize” programını gevşetti. Nisan ayında yürürlüğe giren yeni kurallar, yatırım eşiğini düşürdü, İngilizce dil yeterliliğini kaldırdı ve oturum hakkı kazanmak için ülkede kalınması gereken süreyi üç yıldan yalnızca üç haftaya indirdi.

'ALTIN VİZE' BAŞVURULARINDA REKOR KIRILDI

Göçmenlik Kurumu verilerine göre yeni düzenlemelerle bugüne dek 609 kişiyi kapsayan 189 başvuru yapıldı; bu sayı, eski koşullar altında 2,5 yılda alınan 116 başvurunun çok üzerinde oldu ve rekor kırıldı. Başvuruların 85’i ABD’den gelirken, Çin’den 26 ve Hong Kong’dan 24 başvuru yapıldı; Asya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de ilgi var.

Euronews'te yer alan habere göre; Eski İşçi Partisi bakanı ve göçmenlik danışmanı Stuart Nash, “Başvuranların neredeyse tamamı Trump yönetimi döneminde gördükleri değişiklikler nedeniyle Yeni Zelanda’ya yöneliyor” dedi. Nash, küresel istikrarsızlık içinde ülkenin istikrarlı demokrasisi, bağımsız yargısı ve güvenli bankacılık sistemiyle özellikle Amerikalılar için cazip bir “güvenli liman” sunduğunu vurguladı.

Başvuruların 149’u, en az 5 milyon dolar yatırımı üç yıl boyunca tutmayı gerektiren “büyüme” kategorisinde; 40’ı ise beş yılda en az 10 milyon dolar yatırılan “dengeli” kategoride yapıldı. Başvurulardan 100’ü ön onay aldı; 7 yatırımcı fonlarını ülkeye aktararak toplam 45 milyon dolar giriş sağladı.

Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Ajansı’ndan Benny Goodman, düzenlemeler sonrası vizeye ilginin “büyük ölçüde arttığını” söyledi. Goodman, yatırımcıların ülkenin istikrarı, sürdürülebilir iş alanlarındaki yenilikçiliği ve teknoloji odaklı ekosisteminden etkilendiğini belirterek, “Bu nadir bileşim, yalnızca kâr değil, miras bırakmak isteyen yatırımcıları da cezbediyor” dedi.

ÜNLÜ MİLYARDER 12 GÜN KALARAK VATANDAŞLIK ALMIŞTI

Altın vize, geçmişte de tartışmalara sahne oldu. PayPal’ın kurucusu Peter Thiel, 2017’de ülkede yalnızca 12 gün geçirmesine karşın vatandaşlık almış ve kamuoyunda tepki toplamıştı. Tepkiler üzerine dönemin başbakanı Jacinda Ardern, 2018’de yatırım vizelerini ve yabancıların konut alımını sıkılaştırmıştı. Bugünkü gevşeme ise sağcı koalisyonun Ardern döneminin politikalarını geri alma hamlelerinin parçası.

Hükümet yılın başlarında, “dijital göçebeleri” de çekmek için başka vize kurallarını esnetti. Trump’ın 2016’daki seçim zaferi sonrası ülkenin göçmenlik sitesine ziyaretler 25 kat artmış; ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj kararının ardından 77 bin ek ziyaretçi kaydedilmişti. Trump’ın 2024’teki olası yeniden seçilmesinin ardından ise Amerikalıların Yeni Zelanda emlak piyasasına ilgisi fırladı.