Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum, tatil için Türkiye’yi tercih etti. Yaklaşık 17 milyar dolarlık serveti bulunan Amerikalı iş insanının lüks yatı Bodrum’da görüntülendi.

YALIKAVAK’A DEMİRLEDİ

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre Jan Koum’un yaklaşık 75 milyon dolar değerindeki “Mogambo” isimli yatı, Sardinya’daki Olbia Limanı’nın ardından rotasını Bodrum’a çevirdi. Yalıkavak’a demirleyen lüks yat, sahip olduğu imkanlarla dikkat çekti.

Altı süitte toplam 12 misafiri ağırlayabilen yatta 19 mürettebat görev yapıyor. Mogambo’ya ise yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki “Power Play” isimli destek gemisi eşlik ediyor.

LÜKS YATIN YANINDA EĞLENCE GEMİSİ

Power Play, yalnızca misafir taşımak için değil, ana yatın operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve eğlence alanı oluşturmak amacıyla kullanılıyor.

Gemide su oyuncakları ve geniş depo alanlarının yanı sıra bowling ve sinema salonu, spa, küçük bir golf alanı ve oyun konsollarının bulunduğu belirtiliyor. Koum, tatili boyunca ana yatın yanı sıra bu özel donanımlı gemide de vakit geçiriyor.