Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve ileri yaşına rağmen enerjisiyle dikkat çeken Warren Buffett hakkında anlatılan son detay, tıp dünyasının ve beslenme uzmanlarının tüm ezberlerini altüst etti. Milyarder fon yöneticisi Bill Ackman’ın katıldığı yayında paylaştığı anı, 96 yaşındaki efsanevi yatırımcının akılalmaz günlük rutini ve yarım asra yaklaşan içecek tercihini gözler önüne serdi.

AKŞAM YEMEĞİNDEKİ O CEVAP ŞOKE ETTİ

Pershing Square’in kurucusu Bill Ackman, Equity Mates Investing podcast programında Buffett’ı evinde ağırladığı o unutulmaz geceyi anlattı. Misafirine akşam yemeğinde normal su ya da maden suyu ikram etmek istediğini belirten Ackman, aldığı yanıt karşısında donup kaldığını söyledi. İki su seçeneğini de geri çevirip vişneli kola isteyen Buffett’ın, neden su içmediği sorulduğunda "Bill, ben tam 48 yıldır su içmedim" yanıtını verdiği aktarıldı.

GÜNDE 5 KUTU TÜKETİYOR, KALORİSİNİN ÇEYREĞİ ORADAN GELİYOR

Finans dünyasının yaşayan efsanesi olarak bilinen Buffett’ın asitli ve şekerli içeceklere olan tutkusu aslında bir tesadüf değil. Günde düzenli olarak beş kutu kola tükettiğini daha önceki mülakatlarında da doğrulayan ünlü milyarder, günlük kalori ihtiyacının tam yüzde 25'ini bu içecekten sağladığını açıklamıştı. Hatta durumu esprili bir dille özetleyen Buffett, vücudunun neredeyse dörtte birinin bu meşrubattan oluştuğunu söyleyerek beslenme kurallarını hiçe saydığını dile getirmişti.

ÇOCUK MENÜSÜYLE GELEN DEV SERVET

Buffett’ın sıra dışı rutini yalnızca içecekle de sınırlı kalmıyor. Her sabah iş yolunda fast food restoranına uğrayarak kahvaltısını patates kızartması ve sandviçle yapan milyarderin menüsünde; dondurma, patlamış mısır ve şekerlemeler başı çekiyor. Beslenme alışkanlıklarını doğrudan yatırımlarına da yansıtan efsanevi isim, 1990'lı yıllarda satın aldığı içecek ve atıştırmalık hisselerini milyarlarca dolarlık dev bir servete dönüştürmeyi başardı.

ÇİN SEDDİ'NDE BİLE MENÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Ünlü yatırımcının bu katı alışkanlığı, 1995 yılında Bill Gates ile birlikte çıktığı tarihi Çin seyahatinde de bozulmadı. Seyahat boyunca yerel tatlar yerine otel aşçılarına hamburger ve patates kızartması yaptırılırken, Çin Seddi’nin zirvesine ulaştığında bile kendisi için özel olarak temin edilen kutu içeceği hazır bekletildi. İleri yaşına rağmen sağlıklı görünümünü koruyan milyarderin gerçekten 48 yıldır su içip içmediği kesin olarak kanıtlanamasa da, paylaşılan bu itiraf global çapta büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.