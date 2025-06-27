Amazon’un kurucusu ve ABD’li milyarder Jeff Bezos, partneri Lauren Sanchez ile İtalya’nın Venedik kentinde evleniyor. Kanallarıyla ünlü şehirde düzenlenen düğün, dünyanın her yerinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir bütçeyle organize edilen düğün, romantik şarkılar eşliğinde verilen kokteyl ile başladı. Üç gün sürecek törene iş, sanat ve siyaset dünyasından yaklaşık 250 davetli katıldı.

Bezos ve Sanchez’in düğünü, lüks organizasyonu ve konuk listesiyle şimdiden yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu. Düğün programının ilerleyen günlerinde çeşitli eğlenceler ve özel etkinlikler de yer alacak.

GÜNLERCE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Ünlü milyarder Jeff Bezos’un Lauren Sanchez ile Venedik şehrindeki düğün, kentte protestolarla karşılandı. Düğünü yaklaştıkça, kentteki tansiyon da yükseldi. Düğüne karşı çıkanlar her gün yeni bir protesto gösterisine imza attı. Venedik'in ünlü Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda, Jeff Bezos’un düğününü protesto eden yaklaşık 20 kişilik bir grup eylem gerçekleştirdi.