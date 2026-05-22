Amerikalı milyarder yatırımcı Mark Cuban, uzun zamandır destek verdiği Bitcoin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cuban, Bitcoin’in son dönemde beklediği “güvenli liman” performansını göstermediğini belirterek elindeki varlıkların büyük bölümünü sattığını açıkladı.

"ALTIN FIRLADI, BİTCOİN ÇAKILDI"

Bir podcast yayınında konuşan Cuban, uzun yıllar boyunca Bitcoin’i altından daha iyi bir alternatif ve zayıflayan para birimlerine karşı güçlü bir korunma aracı olarak gördüğünü savunuyordu.

Fakat son dönemdeki fiyat hareketlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten milyarder yatırımcı, “Altın birden yükselip 5 bin dolara çıktı, Bitcoin ise düştü. Dolar zayıflarken Bitcoin’in yükselmesini bekliyordum” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı hayal kırıklığının sonrasında elindeki Bitcoin’lerin büyük kısmını sattığını dile getiren Cuban, “Her zaman altından daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyordum ama Bitcoin yolunu şaşırdı” dedi.

MEMECOİN'LERE DARBE GELDİ

Cuban yaptığı açıklamada Bitcoin’i değil, memecoin piyasasını da hedef aldı. Ünlü yatırımcı, memecoin’leri “çöp” olarak nitelendirerek spekülatif hareketlerin kripto piyasasına zarar verdiğini savundu.

GEÇMİŞTE YAPTIĞI AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

Cuban’ın son çıkışı, geçmişte yaptığı güçlü Bitcoin savunularıyla ters düştü.

2025'te Bitcoin’i ekonomik kriz dönemlerinde altına alternatif bir varlık olarak öven yatırımcı, dijital varlığın taşınabilirlik ve kullanım açısından altına göre daha avantajlı olduğunu belirtmişti.

Cuban aynı zamanda azınlık hissedarı olduğu Dallas Mavericks organizasyonunda bir dönem memecoin ile ödeme kabul edilmesine destek vermişti. Bunun yanında, kripto dostu politikalar konusunda bir süre Kamala Harris ile çalıştığı da biliniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.