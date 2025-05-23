Uluslararası denizcilik güvenliği açısından endişe verici bir gelişme yaşandı. MarineTraffic verilerine göre, Kuzey Kore bayraklı bir yük gemisi, 6 Mayıs'ta Sarı Deniz'de seyrederken dünyanın en pahalı yatlarından biri olan "Eclipse"in kimlik bilgilerini kopyalayarak otomatik sinyal gönderdi. Sahte sinyalle Çin'in Yantai Limanı'na giriş yapan geminin, Kuzey Kore kömürü boşalttığı belirtildi.

AMAÇ YAPTIRIMLARI DELMEK

2006’dan bu yana Birleşmiş Milletler yaptırımları kapsamında kömür ihracatı yasaklanan Kuzey Kore'nin, bu yasağı delmek için dijital kimlik sahtekârlığına başvurduğu öne sürüldü. NTV'nin aktardığı habere göre, sahte AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sinyalleri kullanılarak Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait Eclipse’in verileri kopyalandı. Sinyal takibinde Marmaris’te demirli olarak görünen yatın, aslında hiç yerinden oynamadığı ortaya çıktı.

UZMANLARDAN KÜRESEL RİSK UYARISI

Denizcilik güvenliği uzmanları, bu tür AIS sahtekârlığının yalnızca ekonomik yaptırımların delinmesiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda küresel deniz trafiği güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. Dijital iz takibiyle korsanlık, kaçakçılık ve yaptırımları delme girişimlerinin deniz güvenliğinde yeni bir dönemi işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

'YÜZEN KALE' ECLİPSE

162 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken Eclipse, Abramoviç’in Avrupa’daki mal varlıkları dondurulduktan sonra Türkiye’ye sığınmış ve yaklaşık üç yıldır Marmaris Limanı’nda demirli durumda. Yat; iki helikopter pisti, sinema salonu, yüzme havuzları, füze savunma sistemi ve lazer tabanlı paparazzi engelleyici teknolojisiyle dikkat çekiyor. Şimdi ise bu yüzen saray, küresel bir siber kaçakçılık skandalının dijital kurbanı haline geldi.

Güney Kore merkezli NK News’e göre, Kuzey Kore’ye ait gemiler sık sık AIS sistemini kapatarak ya da başka gemilerin kimlik bilgilerini kullanarak denizlerde görünmez hale geliyor. Eclipse vakası, bu taktiklerin geldiği yeni boyutu gözler önüne serdi.