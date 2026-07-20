Uzay keşiflerinin hız kesmeden devam ettiği günümüzde, yörüngede bırakılan atıklar bazen öngörülemeyen sonuçlar doğurabiliyor. NASA ve bağımsız gökbilimcilerden gelen son verilere göre, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait kontrolden çıkmış bir roket parçası, hızla Ay’a doğru ilerliyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki bu uzay çöpünün yaratacağı etki, bilim dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Söz konusu parça, Ocak 2025'te Ay'a iki iniş aracı gönderen Falcon 9 roketinin üst kademesinden başkası değil. Project Pluto’dan gökbilimci Bill Gray’in geliştirdiği Guide astronomi yazılımı, daha önceki mart ayı tahminlerini güncelleyerek çarpışmanın kesin olarak 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşeceğini ortaya koydu. Uzmanlar, saniyede iki kilometrenin üzerinde bir hızla yol alan bu dev kütlenin ne Dünya ne de Ay için biyolojik veya fiziksel bir tehlike oluşturmadığının altını çiziyor.

ÇARPIŞMA ANI DÜNYADAN GÖRÜLEBİLECEK

Olayın görsel boyutu bilim insanlarını ikiye bölmüş durumda. NASA'nın ilgili araştırma enstitüsü tarafından düzenlenen panelde, bazı Ay gözlemcileri çarpışmanın tam da Ay'ın kenar çizgisine denk gelebileceğini savunuyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, çarpmanın etkisiyle havaya kalkacak dev toz bulutu Güneş ışığıyla aydınlanarak Dünya'dan fark edilebilir bir parlaklık oluşturabilir. Öte yandan NASA yöneticilerinden William Cooke gibi daha temkinli isimler, mesafeyi gerekçe göstererek bu anı yeryüzünden gözlemlemenin son derece zor, hatta imkânsız olacağını düşünüyor.

UZAY ÇÖPLERİ VE KONTROLSÜZ KAZALAR ARTIYOR

Aslında bu tür kontrolsüz çarpışmalar uzay çağının kaçınılmaz birer gerçeği haline gelmeye başladı. Dört yıl önce de NASA'nın keşif uydusu Ay yüzeyinde benzer bir uzay çöpünün bıraktığı krateri görüntülemiş, o dönem oklar Çin'e ait eski bir roketi gösterse de Pekin yönetimi iddiaları reddetmişti. Bilimsel araştırmalar için zaman zaman planlı çarpışmalar yapılsa da 5 Ağustos'taki olay tamamen kontrolden çıkmış bir atığın eseri olacak. Artan uzay trafiği nedeniyle bu tür kozmik kazaların gelecekte daha sık yaşanacağını belirten uzmanlar gözünü Ay'a çevirirken, SpaceX cephesi ise sessizliğini korumaya devam ediyor.