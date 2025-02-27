Olay, 19 Aralık saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan polis memuru S.Ç. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin olay yerinden elde ettiği kamera kayıtlarına da yer verildi.

İddianamede, olayın FSM Köprüsü girişinde araçların yan yana tek şerit halinde ilerlediği belirtildi. Polis memuru S.Ç.'nin aracında çakarların açık olduğu ve Toydemir'e baktığı ifade edildi. Tartışmanın ardından iki sürücünün TEM Otoyolu'nda ilerlediği, daha sonra Anadolu Hisarı ayrımında Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi'ne geldikleri aktarıldı. Burada Toydemir'in aracının sol tarafına geçtiği, sanık S.Ç.'nin ise aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı iddianamede yer aldı. İddianamede Sanık polis memuru S.Ç.'nin ifadesine yer verildi.

'KAÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİM'

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık polis S.Ç. ifadesinde, Toydemir'in trafikte makas atarak aracına sürttüğünü ve ambulansa yol vermediğini öne sürerek, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için adli ve idari işlem uygulanmasını sağlamak ve aracımı çizdiği için tutanak tutturmak amacıyla sirenleri açık şekilde peşine düştüm. Araçtan indiğimde tedbir amaçlı silahımı yanıma aldım. Ancak el frenini çekmeme rağmen aracım kaymaya başladı, geri dönüp durdurdum. Bu sırada Toydemir kaçmaya çalışınca önüne geçmek istedim. Kaçmasını engellemek için lastiklerini hedef alarak çaprazdan birkaç el ateş ettim. Tam olarak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru S.Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi