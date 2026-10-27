Ünlü model Didem Soydan, Ayşe Arman'ın kanalına konuk oldu. Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını; satın alma nedenini ve yakınları için düşündüğü planı anlattı.

Satın aldığı araziyi yalnızca kendisi için düşünmediğini belirten Soydan, yakınlarının da ihtiyaç duymaları halinde araziden yararlanabileceklerini söyledi.

'EV İHTİYACI OLAN KULLANABİLİR'

Soydan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler."