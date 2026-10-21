Sakarya’da etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel, ünlü model Elif Ece Uzun’u ve ailesini de etkiledi. İkiz kızlarıyla birlikte evlerinde mahsur kalan Uzun, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak evlerinin yolunu sel sularının kapatması ve köprünün yıkılması nedeniyle aile hâlâ evine giremiyor.

AFAD EKİPLERİ AKŞAM SAATLERİNDE ULAŞABİLDİ

Uzun süredir Sakarya’da yaşayan manken Elif Ece Uzun, sel felaketi sırasında 6 yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin akşam saatlerinde kendilerine ulaşabildiğini anlatan Uzun, dere suyunun neredeyse bir insan boyuna ulaştığını ve evlerinin önüne kadar geldiğini söyledi.

Kurtarıldıktan sonra dağlık alanda 2,5 kilometre yürüyerek karşı tarafa geçtiklerini belirten Uzun, çocuklarının yaşadığı korkuyu da dile getirdi. Ünlü model, o sırada ikiz kızlarının sürekli ağladığını anlattı.

“YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR, SOKAKTA KALDIK”

Selin ardından evlerine giden yolun kapanması ve köprünün yıkılması nedeniyle geri dönemeyen Elif Ece Uzun, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Şu anda evin yolunu dere aldı. Oradaki köprü de gitti. Eve giremiyoruz. Üzerimizde hiçbir şey yok. Kimliklerimizi bile almadan çıktık evden. Tek bir kıyafetle geçici bir yerde kalıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Sokakta kaldık.”

İKİZLER OKULA DA GİDEMİYOR

Belediye ekiplerinin çalışmaların yaklaşık iki ay sürebileceğini söylediğini aktaran Uzun, bu durumun çocuklarının eğitimini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti. İkiz kızlarının okula gidemediğini söyleyen ünlü model, yetkililerden geçici bir köprü yapılmasını istedi.

Uzun, çocuklarının eğitimlerinden geri kalmaması için devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, “Çocukların 2 ay okula gitmemesi, sınıf tekrarı yapmalarına neden olacak. Devletimizden yardım istiyorum. En azından geçici bir köprü inşa etsinler, çocuklar okula gidebilsin” ifadelerini kullandı.