Valeria Marquez, TikTok’ta canlı yayın yaptığı sırada bir erkek tarafından vuruldu. Jalisco eyalet savcılığı, şüphelinin kimliğine dair bilgi paylaşmadı.

Olay öncesi Marquez’in canlı yayınında, “Geliyorlar” dediği ve ardından bir sesin “Hey, Vale?” diye seslendiği duyuldu.

Marquez, “Evet” yanıtını verdikten kısa süre sonra yayının sesini kapattı.

Dakikalar sonra vurularak hayatını kaybetti. Yayın, birinin telefonu açmasıyla kısa süreliğine yüzlerin göründüğü anlarla sona erdi.

Instagram ve TikTok’ta yaklaşık 200.000 takipçisi olan Marquez, daha önce bir canlı yayında, salona “pahalı bir hediye” bırakmak isteyen birinden bahsetmiş ve endişeli olduğunu ifade etmişti.