Model ve sunucu Ebru Şallı, 6 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Pars için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Şallı, paylaşımına "Kalbim, Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep" notunu düştü.

"LÜTFEN ÇOCUKLAR ÖLMESİN ARTIK"

Oğluna duyduğu özlemi de dile getiren Şallı, paylaşımının devamında "Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugun tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Şallı'nın paylaşımına Demet Şener, Pınar Altuğ ve Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimden destek mesajları geldi.

"İYİ ÖRNEK OLMAM GEREKİYOR"

Ebru Şallı, Seren Fosforoğlu'nun sunduğu ‘Keçi İnadı’ adlı YouTube programına konuk olduğu dönemde de evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlatmıştı.

Evlat kaybının bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan biri olduğunu belirten Şallı, benzer acıyı yaşayan annelere seslenerek "Bunu yaşayan tek anne baba bizler değiliz. Ama göz önünde biri olduğum için, bunu yaşayan annelere iyi örnek olmam gerekiyor." demişti.

"KENDİLERİNİ BIRAKMAMALILAR"

Şallı, evladını kaybeden anne ve babaların hayattan kopmaması gerektiğini vurgulayarak "Kendilerini bırakmamalılar, çünkü hiçbir şey çocuklarını onlara geri getirmeyecek. Ben de bir evladım. Benim de bir ailem var. Onları üzmeye hakkım yok. Evet, o acıyı sonuna kadar yaşadım. Yaşamaya da devam edeceğim son nefesime kadar. Ama ben güzel örnek olmak istiyorum o annelere." ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATTAN KOPMAYIN"

Kendisine ulaşan annelere de tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Şallı, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bazen bana mesaj atıyorlar, onlara şunu diyorum; işinize, eşinize, ailenize sarılın. Çalışın, oyalanın, üretin. Hayattan kopmayın. Ben iletişimdeyim onunla. O hep benimle. Bu değişmeyecek hiç.”

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ DUYGUSAL SÖZLERLE KUTLADI

Şallı, son paylaşımında ise Pars'ın doğum gününü kutladı. Oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Melek Ponçiğim iyi ki doğdun. Ben hep ama hep seninleyim. Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum. Tarifsiz bir özlem ve çok fazlası" ifadelerini kullandı.