İtalyan lüks mücevher ve moda markası Bulgari'nin küresel çapta tanınmasını sağlayan Paolo Bulgari, 89 yaşında vefat etti. Vefat haberi cumartesi günü ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Küçük bir kuyumcu dükkanını dünyanın en çok tercih edilen lüks markalarından biri haline getiren Paolo Bulgari'nin vefatı, moda ve mücevher dünyasında geniş yankı buldu. Ailesi, yaptıkları açıklamada Bulgari'yi sektördeki ustalığı ve insani değerleriyle andı.

KÖKLÜ AİLE GELENEĞİ VE İLK YILLAR

1937 yılında Roma'da dünyaya gelen Paolo Bulgari, aslen Yunanistan'dan İtalya'ya göç ederek markanın temellerini atan gümüş ustası Sotirios Voulgaris'in torunuydu. Eğitim hayatını tamamladıktan hemen sonra aile şirketine katılan Bulgari, babası Giorgio ile birlikte çalışarak özellikle değerli taşlar alanında uzmanlaştı. Bu dönemde edindiği teknik bilgi, markanın gelecekteki üretim çizgisine doğrudan etki etti.

MÜCEVHERDE 'İTALYAN' İMZASI

Bulgari'nin yönetim sürecindeki en belirgin hamlesi, o dönem sektörde hakim olan narin Paris tasarım dilinden uzaklaşmak oldu. Marka; Antik Roma ve İtalyan sanatından ilham alan, büyük değerli taşların ve sarı altının kullanıldığı, cesur renk kombinasyonlarına sahip yeni bir tarz geliştirdi. Bu farklılaşma, şirketin uluslararası pazarda dikkat çekmesini sağlayan en önemli unsur oldu.

KÜRESEL PAZARA AÇILMA VE ŞİRKETLEŞME

1980'lerin ortalarında grubun başkanlığını devralan Paolo Bulgari; kardeşi Nicola ve yeğeni Francesco Trapani ile birlikte agresif bir büyüme stratejisi izledi. New York, Paris, Cenevre ve Monte Carlo gibi kilit noktalarda mağazalar açıldı. Bulgari'nin liderliğinde şirket sadece mücevher üretimiyle sınırlı kalmadı; saat, parfüm, deri aksesuarlar ve otelcilik sektörlerine de yönelerek ticari yatırımlarını çeşitlendirdi.

ÜNLÜLERİN TERCİH ETTİĞİ MARKA

Elizabeth Taylor'dan Zendaya'ya kadar birçok tanınmış ismin tercih ettiği bir marka haline gelen Bulgari, lüks tüketim pazarındaki konumunu yıllar içinde sağlamlaştırdı. Şirketini uluslararası bir imparatorluğa dönüştüren Paolo Bulgari, markasının ulaştığı şöhrete rağmen kariyeri boyunca medyaya karşı mesafeli ve sade duruşunu korumasıyla biliniyordu.