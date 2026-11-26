İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın kurucu üyelerinden ve gitaristi Andy Taylor'dan acı haber geldi. Bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden ünlü müzisyen, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Taylor'ın ölümünü ailesi ve grup üyeleri ortak açıklamayla duyururken, müzik dünyası efsane isme veda etti.

65 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor, uzun süredir mücadele ettiği prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Müzik grubu ve Taylor'ın ailesi, Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamada ünlü müzisyenin 23 Kasım Pazartesi günü ailesinin yanında, evinde huzur içinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, Taylor'ın prostat kanserine karşı verdiği "uzun ve cesur mücadelenin" ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

GRUP ARKADAŞLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Duran Duran üyeleri Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes ve Roger Taylor da uzun yıllardır dostluk ettikleri grup arkadaşlarına veda etti.

Andy Taylor'ın grubun hikâyesinin en başından beri bir parçası olduğunu vurgulayan grup üyeleri, "Andy, hikayemizin en başından beri yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

PROSTAT KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Andy Taylor'a 2018 yılında dördüncü evre prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Ünlü gitarist, hastalığını 2022 yılında kamuoyuyla paylaşmış, yıllardır sürdürdüğü mücadelesiyle gündeme gelmişti.