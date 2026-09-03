Meksika Eyaleti Savcılığından yapılan açıklamada bir konut kompleksindeki dairede dört kişinin koli bandıyla bağlanmış cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Meksika basınında yer alan haberlerde, evde ayrıca 6 yaşında bir çocuğun sağ olarak bulunduğu ve herhangi bir zarar görmediği aktarıldı.

4 AYLIK HAMİLE OLDUĞU AÇIKLANDI

Hayatını kaybedenler arasında 38 yaşındaki müzik yapımcısı, söz yazarı ve Camilo Septimo grubunun üyesi Jonathan Melendez, 35 yaşındaki 4 aylık hamile eşi, 3 yaşındaki kızları ve 21 yaşındaki bir kadın çalışan olduğu açıklandı. Polis ekiplerinin incelemesinde evdeki aile köpeğinin de bağlı halde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar García Harfuch, olayın ardından yaptığı açıklamada cinayetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin yakalandığını duyurdu.

İlk soruşturma bulgularına göre şüphelilerden birinin kurbanlardan biriyle iş bağlantısının bulunduğu ve bu ilişkiyi kullanarak eve giriş yaptığı değerlendiriliyor. Yetkililer, iki şüphelinin de soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edileceğini açıkladı.

Cinayetin nedeni ve olayın tüm ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

CAMİLO SÉPTİMO'NUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Jonathan Meléndez, 2013 yılında kurulan Camilo Séptimo'nun üç resmi üyesinden biri olarak grubun müzikal kimliğinde önemli rol oynadı. Klavye ve synthesizer performanslarının yanı sıra söz yazarlığı ve prodüksiyon çalışmaları da yapan Meléndez, grubun kendine özgü synth-pop ağırlıklı soundunun oluşmasına katkı sağladı.

Sanatçının yer aldığı çalışmalar arasında grubun Universal Music México etiketiyle yayımlanan “Navegantes” ve “Ecos” albümleri de bulunuyordu.

ÖNEMLİ MÜZİK FESTİVALLERİNDE YER ALDI

Camilo Séptimo, kariyeri boyunca Meksika'daki önemli müzik festivallerinde sahne aldı. Grup ayrıca MTV Miaw Ödülleri'ne aday gösterilirken Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela, Porter ve Samantha Barrón gibi sanatçılarla çeşitli projelerde bir araya geldi.

Grubun Kings of Leon ve Belle and Sebastian gibi uluslararası isimlerle aynı sahneyi paylaşmasının yanı sıra Tecate Pa'l Norte, Tecate Coordenada ve Sonorama Ribera gibi festivallerde performans sergilediği belirtildi.