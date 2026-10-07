Rekabet Kurumu, Indomie ve Supermi gibi hazır noodle markalarının üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma başlattı. Kurum, Adkoturk'ün pazardaki hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyecek.

Soruşturma kapsamında, şirketin rakip ürünlerin marketlerde satışını sonlandırmaları için marketlere bütçe ve benzeri avantajlar sağladığı iddiası da araştırılacak. Ayrıca Adkoturk'ün, marketlerin satış fiyatlarına müdahale edip etmediği de dosya kapsamında değerlendirilecek.

ÜCRETSİZ ÜRÜN VERİLMESİ DURDURULDU

Rekabet Kurumu, soruşturmanın tamamlanmasına kadar Adkoturk'ün satış noktalarına ücretsiz ürün vermesini geçici olarak durdurdu.

Kurumun açıklamasına göre, şirketin rakip markaların raflardan çıkarılması karşılığında maddi destek sağlaması ve kendi ürünlerinin raflarda daha görünür olmasını sağlayacak ticari avantajlar sunması da geçici olarak yasaklandı.