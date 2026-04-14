Nikkei'de yer alan habere göre; Nissan Motor, küresel otomotiv sektöründe artan rekabet ve maliyet baskıları karşısında yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı. Japon üretici, model yelpazesini daraltma kararı alırken aynı zamanda yapay zekâ ve elektrikli araç yatırımlarını önceliklendiren yeni bir teknoloji stratejisi açıkladı.

MODEL SAYISI AZALTILIYOR

Şirket, mevcut ürün portföyünü sadeleştirerek model sayısını yüzde 20 oranında düşürmeyi planlıyor. Bu kapsamda araç sayısı 56’dan 45’e indirilecek. Yönetim, düşük performans gösteren modellerin elenmesiyle maliyetlerin kontrol altına alınmasını ve daha verimli bir yapı oluşturulmasını hedefliyor.

KÜRESEL SATIŞ HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Nissan Motor, 2030 mali yılına kadar ABD ve Çin pazarlarında yıllık 1 milyon araç satışı hedefliyor. Japonya’daki satış hacminin ise aynı dönemde 550 bin adede çıkarılması planlanıyor. Şirketin stratejisi, büyük pazarlarda ölçek kazanarak rekabet gücünü artırmaya dayanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜŞ ÖNE ÇIKIYOR

Marka, ProPilot adı verilen gelişmiş sürücü destek sistemlerini yeni nesil yapay zekâ ile güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda İngiltere merkezli Wayve ile iş birliği yapılıyor. Yeni sistemin 2027 mali yılında Japonya’da devreye alınması planlanıyor.Elektrikli araçlara yönelim artıyor

Nissan, elektrikli araç ve hibrit teknolojilere ağırlık vereceğini duyurdu. Yeni X-Trail/Rogue modelinde e-Power hibrit sistem kullanılırken, Juke modelinin tamamen elektrikli versiyonla sunulması planlanıyor. Şirket, farklı pazarlardaki talebe yanıt verebilmek için hibrit ve elektrikli seçenekleri genişletmeyi sürdürecek.