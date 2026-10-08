Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) Grubu, bünyesindeki markalara ait milyonlarca aracı ilgilendiren geniş kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunulan ve Almanya merkezli Handelsblatt gazetesi tarafından paylaşılan raporda, direksiyon kutusundaki bir bağlantı vidasında tespit edilen korozyon riski nedeniyle dünya genelinde potansiyel olarak 4,64 milyon aracın etkilendiği bildirildi.

Şirket bünyesinde yaklaşık iki yıldır sürdürülen incelemeler sonucunda, söz konusu kusurun güvenlik açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek resmi işlem başlatıldı.

İNCELEME SÜRECİ EKİM 2024'TE BAŞLADI

Paylaşılan teknik rapora göre Volkswagen, direksiyon sistemindeki korozyonla ilgili ilk vakayı Ekim 2024 tarihinde tespit etti.

Yapılan ilk değerlendirmelerde hasar vakalarının sınırlı sayıda kaldığı belirlenirken, incelemelerin tamamlanmasının ardından Eylül 2026 itibarıyla durumun bir güvenlik riski taşıdığı kanaatine varıldı.

NHTSA verilerine göre, ABD'de incelemeye alınan araçların yaklaşık yüzde 1'inde bu kusurun fiilen bulunması öngörülüyor. Yetkililer, bugüne kadar söz konusu arıza sebebiyle herhangi bir yaralanma veya ciddi maddi hasar vakasının yaşanmadığını kaydetti.

RİSK OLUŞTURURAN KOROZYONUN KAYNAĞI

Yapılan kalite kontrollerinde, direksiyon sistemindeki korozyon riskinin teknik detayları açıklandı.

Belirli çevre koşullarında ve uzun süreli yol tuzuna maruz kalan araçlarda, direksiyon kutusundaki bağlantı vidasında zamanla korozyon meydana gelebildiği aktarıldı.

Korozyonun ilerlemesi halinde, bağlantı elemanlarının ve dolayısıyla direksiyon mekanizmasının işlevselliğinin olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor.

Geri çağırma kapsamına giren marka, model ve üretim tarih aralıkları şu şekilde sıralandı:

Volkswagen: Eylül 2013 - Temmuz 2024 arasında üretilen Tiguan, Touran, Golf Variant, Golf Sportsvan ve Caddy.

Audi: Ekim 2017 - Mayıs 2024 arasında üretilen Q3 modelleri (Dünya genelinde yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 bin 500'den fazla Q3 potansiyel kapsama giriyor).

Seat: Nisan 2016 - Eylül 2024 arasında üretilen Ateca ve Tarraco modelleri (Etkilenen kesin araç sayısı henüz açıklanmadı).

Söz konusu operasyon, otomotiv sektöründe dizel skandalından bu yana markanın gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı geri çağırma süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Etkilenen araç sahiplerinin yetkili servisler üzerinden bilgilendirileceği ve gerekli parça değişimlerinin yapılacağı bildirildi.