Otomotiv sektöründe yaşanan tedarik zinciri aksaklıkları, İngiltere’deki üretim hatlarını da etkiledi.

Alman devi BMW, Oxford fabrikasında yürüttüğü MINI üretimini yaklaşık iki hafta süreyle askıya aldığını duyurdu. Şirket kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre, 9 Kasım’da devreye alınan üretim molasının 25 Kasım’a kadar sürmesi planlanıyor.

KESİNTİNİN ARKASINDA UKRAYNADAKİ SALDIRI İDDİASI VAR

Üretim bandının durdurulma gerekçesi olarak otomobil montajında kritik öneme sahip parçaların tedarikinde yaşanan aksamalar gösteriliyor.

İngiliz otomotiv yayını Autocar’da yer alan bilgilere göre, sorunun temelinde Ukrayna’dan sağlanan kablo demetlerindeki tedarik eksikliği yatıyor.

Henüz resmi makamlarca kesinleştirilmeyen iddialara göre, BMW’nin tedarik ağında yer alan Ukraynalı bir üretici tesis, ekim ayının son günlerinde Rusya tarafından düzenlenen askeri saldırıda hasar aldı.

Saldırı sonrasında sekteye uğrayan kablo demeti sevkiyatının, doğrudan İngiltere’deki Oxford tesisinin üretim takvimini etkilediği öne sürülüyor. BMW yönetimi ise tedarik zincirindeki sorunun kaynağına dair ayrıntılı bir bilgilendirme yapmaktan kaçınırken, üretimin planlanan tarihte yeniden başlamasını hedefliyor.

OTOMOBİL ÜRETİMİNDE KABLO DEMETLERİNİN ROLÜ

Otomotiv üretiminde kablo demetleri, aracın tüm elektrik ve elektronik aksamları arasındaki veri ve güç iletimini sağlayan ana bileşenler olarak biliniyor.

Motor kontrol ünitelerinden aydınlatma gruplarına, güvenlik sensörlerinden araç içi multimedya ekranlarına kadar pek çok sistem bu donanım üzerinden çalışıyor. Her bir araç modeline özel olarak üretilen ve montaj hattının ilk aşamalarında araca entegre edilen kablo demetlerinin temin edilememesi, fabrikalardaki montaj süreçlerinin tamamen durmasına yol açabiliyor.