Audi’nin 1994 yılından bu yana amiral gemisi görevini üstlenen ve lüks sınıfta Mercedes S-Serisi ile BMW 7 Serisi’nin en güçlü rakiplerinden biri olan A8 modeli, üretim ömrünün sonuna geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevcut nesli 2017 yılında yollara çıkan model için dünya genelinde sipariş alımları resmen durduruldu.

SUV ARACI ÖN PLANA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Audi’nin bu kararı, markanın model hiyerarşisinde köklü bir değişikliğe gittiğinin işareti olarak görülüyor. Mevcut planlamalara göre, A8’in yerini doğrudan dolduracak yeni bir sedan model geliştirilmedi. Bunun yerine markanın "amiral gemisi" unvanını, 2026 yılının son çeyreğinde tanıtılması beklenen ve lüks SUV segmentinde konumlandırılacak olan yeni Q9 modelinin devralması bekleniyor.

TASARIM DİLİ FARKLILAŞTI

Audi’nin A8’e veda süreci, aynı zamanda markanın gelecekteki tasarım vizyonuyla da paralellik gösteriyor. Tasarım şefi Massimo Frascella liderliğinde geliştirilen yeni tasarım anlayışının ilk yansımaları, 2025 yılı sonunda tanıtılacak olan "Concept C" ile sergilenecek. Bu yeni tasarım dilini taşıyan ilk seri üretim modellerin ise 2027 yılından itibaren yollara çıkması öngörülüyor.