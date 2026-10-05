Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, 2027 model yılı itibarıyla Mercedes-Benz, AMG ve Maybach markaları altındaki bazı model ve versiyonları ürün gamından çıkarıyor.

Car and Driver’da yer alan bilgilere göre şirket, E-Serisi'nin elektrikli muadili olan EQE sedanın standart ve AMG versiyonlarının üretimini bitirme kararı aldı.

Aynı karar doğrultusunda, hibrit performans modeli Mercedes-AMG S63 E Performance ve lüks elektrikli SUV segmentindeki Mercedes-Maybach EQS 680 da ürün gamından çıkarılan araçlar arasında yer alıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIM STRATEJİSİNDE YÖN DEĞİŞİMİ

EQ serisiyle elektrikli araç pazarına içten yanmalı modellerinden tamamen farklı bir tasarım diliyle giriş yapan Mercedes-Benz, bu yaklaşımı kademeli olarak değiştiriyor.

Marka, yeni nesil elektrikli modellerinde daha geleneksel çizgilere yöneliyor. Nitekim CLA ve GLC modellerinin yeni elektrikli versiyonlarında alışılagelmiş tasarım unsurları öne çıkarılıyor.

Ürün gamındaki sadeleşmeye karşın EQS sedan ve EQS SUV modellerinin standart Mercedes-Benz versiyonları mevcut listede yer almaya devam edecek. Şirketin ilerleyen dönemde bu modellerin yerini alacak yeni elektrikli araçlar geliştirmesi öngörülüyor.

S63 VE AMG C SERİSİ MODELLERİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

2027 planlamasında listeden çıkarılan Mercedes-AMG S63 E Performance’ın ilerleyen dönemde farklı bir altyapıyla pazara dönme ihtimali bulunuyor. Değerlendirmelere göre araç, mevcut plug-in hibrit sistem yerine V8 motor seçeneğiyle tekrar ürün gamına eklenebilir.

Öte yandan, 2027 model yılı tanıtımlarında yenilenen C300 modele yer verilirken, AMG C43 ve C63 sedan versiyonları duyuruda yer almadı. Şirket, bu performans modellerinin geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.