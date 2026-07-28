Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, küresel pazarlarda sertleşen rekabet koşulları ve zayıflayan talep doğrultusunda geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine gittiğini açıkladı. Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, 2035 yılı sonuna kadar toplam 9.000 çalışanın işine son verilmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM DARALMASI NASIL UYGULANACAK?

Şirket yönetimi ile işçi temsilcileri arasında yürütülen müzakereler sonucunda, zorunlu işten çıkarmaların önüne geçilmesi amacıyla mutabakata varıldı.

Anlaşma kapsamında:

5.000 kişilik kadro azaltımı; erken emeklilik, doğal işten ayrılmalar ve gönüllülük esasına dayalı ayrılık paketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bu adım, CEO Michael Leiters'ın yılın başlarında duyurduğu yan kuruluşların kapatılmasıyla bağlantılı 3.900 işten çıkarma ve 500 kişilik ayrılık paketi kararının devamı niteliğinde uygulanacak.

ÇİN PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ VE STRATEJİK DEĞİŞİM

Porsche'nin en önemli pazar ve kâr odaklarından biri olan Çin'de satışların hızla gerilemesi ile elektrikli araç stratejisinde yaşanan aksamalar, şirketi mali yapısını yeniden düzenlemeye yöneltti. Yıl başında göreve gelen CEO Michael Leiters öncülüğünde, markanın finansal istikrarını yeniden sağlamak üzere tasarlanan tedbir paketi kademeli olarak devreye alınıyor.

Sektör genelinde değerlendirildiğinde, Mercedes-Benz ve BMW gibi diğer Alman üreticilerin de benzer baskılar altında olduğu görülüyor. Alman otomotiv şirketleri, elektrikli araç pazarında payını artıran Çinli rakiplerle mücadele ederken yükselen gümrük vergilerinin getirdiği maliyet yüklerini dengelemeye çalışıyor.

ALMANYA TESİSLERİNE 2,1 MİLYAR AVROLUK YATIRIM GÜVENCESİ

Açıklanan tasarruf kararlarına karşın, şirket yönetimi ve iş konseyinin ortak açıklamasına göre Almanya'daki ana üretim merkezlerine yönelik koruma garantileri de pakete dahil edildi.

Fabrika Güvencesi: Almanya'daki tesislerin 2035 yılı sonuna kadar açık kalması güvence altına alındı.

Yeni Yatırım: Porsche, Stuttgart-Zuffenhausen'deki ana fabrikasına ve Weissach'taki Ar-Ge merkezine toplam 2,1 milyar avro (yaklaşık 2,39 milyar dolar) tutarında yeni yatırım yapacağını taahhüt etti.

Söz konusu plan, Porsche Denetleme Kurulunun gerçekleşen toplantısında onaylanarak resmiyet kazandı.

VOLKSWAGEN GRUBU GENELİNDEKİ GENİŞ KAPSAMLI KÜÇÜLME

Porsche'deki bu süreç, ana şirket Volkswagen Grubu'nun genel dönüşüm stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Çifte liderlik rolünü sonlandırarak yalnızca Volkswagen CEO'su olarak görevine devam eden Oliver Blume, Avrupa pazarına giren Çinli markalar karşısında grubun rekabet gücünü koruyabilmesi adına küçülme hedeflerini genişletiyor.

Grup genelinde 100.000 kişilik bir istihdam kısıntısı hedeflenirken, aralarında premium marka Audi'ye ait bir tesisin de yer aldığı dört fabrikanın 2030 yılından sonra kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.