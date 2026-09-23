Sorunun giderilmesi amacıyla araçların mekanik koltuk veya motor değişimine tabi tutulmayacağı bildirildi.

Kablosuz güncellemeleri (OTA) destekleyen Ioniq 9 modellerinde işlem uzaktan halledilebilirken, diğer araçların Hyundai yetkili servislerine götürülmesi gerekecek.

Şirket, gerekli yazılım yüklemesi yapılana kadar sürücülere katlama mekanizmasını kullanırken dikkatli olmaları ve işlem sırasında çocukları koltuk hareket alanından uzak tutmaları yönünde uyarıda bulundu.

YAZILIM ENGELİ ALGILAMADA YETERSİZ KALIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) iletilen belgelere göre geri çağırma, 2026 model yılına ait Ioniq 9 Limited, Calligraphy ve Calligraphy Design donanım seçeneklerini kapsıyor.

NHTSA tarafında 26V588000, Hyundai bünyesinde ise 307 koduyla izlenen süreçten toplam 5 bin 360 araç etkileniyor. Üçüncü sıraya geçişi ve bagaj kullanımını kolaylaştıran elektrikli ikinci sıra koltuklar, kontrol yazılımındaki eksiklik nedeniyle katlanma sırasında nesne veya insan temasını algılamayarak hareketine devam edebiliyor. Yapılan ölçümlerde koltukların belirlenen güvenlik kuvvet limitlerinin üzerinde güç uyguladığı saptandı.

BEŞ ŞİKAYET ALINDI

Hyundai, söz konusu arızaya ilişkin beş kullanıcı başvurusu alındığını ve bunlardan ikisinde hafif yaralanma beyan edildiğini açıkladı.

Geri çağırma kararı verilirken Mart 2026'da Ohio'da 2026 model Hyundai Palisade aracın arka koltuk mekanizmasında gerçekleşen ve iki yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay da göz önünde bulunduruldu.

Palisade modelinde yaşanan durum üzerine şirket, ABD ve Kanada'da yaklaşık 68 bin 500 aracı kapsayan bir başka geri çağırma işlemi yürütmüştü.