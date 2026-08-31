Ünlü oyuncu Burcu Kara, zamanının büyük bölümünü geçirdiği Bursa'nın İznik ilçesinde taş fırının başına geçerek ekmek pişirdi. Şehir hayatının kaosundan uzaklaşıp toprağa dönen oyuncu, atalarından kalan geleneksel köy yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

TAŞ FIRININ BAŞINA GEÇTİ

Anneannesinden öğrendiği yöntemlerle fırında ekmek pişiren Kara, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ekmek kokusunun psikolojik olarak güven ve huzur verdiğini belirten oyuncu, çocukluğundan beri gördüğü gelenekleri yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

KÖY HAYATINDA HANGİ İŞLERLE UĞRAŞIYOR?

Ailesinden kalan topraklara sahip çıkarak İznik'te zeytin tarımına başlayan Kara, doğrudan üretim sürecinin içinde yer alıyor. Çocuklarının eğitimi nedeniyle kış aylarını İstanbul'da geçiren ünlü isim, ilk fırsatta köye dönerek tarımsal faaliyetlere katılıyor.

Köy kahvesinde vakit geçirdiğini ve yerel halkla sohbet ettiğini aktaran Kara, zeytinciliğin tüm üretim aşamalarını bildiğini vurguladı.