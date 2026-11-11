Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile ev sahibi Jörg S. arasındaki kira anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Beyoğlu'ndaki dairesinde 2021 yılından bu yana oturan Bayraktar'ın ödediği 4 bin 250 TL kirayı 25 bin TL'ye yükseltmek isteyen ev sahibi, talebi kabul edilmeyince kira uyarlama davası açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nden ise oyuncuyu sevindiren karar çıktı.

EV SAHİBİ "UCUZA OTURUYOR" DİYEREK DAVA AÇTI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ev sahibi Jörg S., mahkemeye sunduğu dilekçede Bayraktar'ın dairesinde emsal konutlara kıyasla çok düşük kira bedeliyle oturduğunu savundu. Kira bedelinin çevredeki benzer dairelerin fiyatlarının altında kaldığını belirten ev sahibi, kiranın 25 bin TL'ye çıkarılmasını istedi.

Yılmaz Bayraktar ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde talep edilen artışın gerçekçi olmadığını belirtti. Oyuncu, istenen yeni kira bedelinin mevcut kirasının yaklaşık altı katına karşılık geldiğini ve bu talebi kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

MAHKEMEDEN EV SAHİBİNİN TALEBİNE RET

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, ev sahibi Jörg S.'nin kira uyarlama talebini reddetti.

Böylece Yılmaz Bayraktar, 4 bin 250 TL'lik kira bedelinin 25 bin TL'ye çıkarılması talebine karşı açılan davayı kazanmış oldu.